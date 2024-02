LIVE Liveticker zur Fastnacht Fotos vom Rosenmontag im Saarland – über 100 000 beim Umzug in Burbach

Am Fetten Donnerstag ging es für die Narren im Saarland endlich richtig los. Bis Aschermittwoch liegt die Macht im Saarland in der Hand der Karnevalisten. Alles zum närrischen Treiben in unserem Live-Ticker.

12.02.2024 , 16:48 Uhr