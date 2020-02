Bildergalerien zur fünften Jahreszeit : So feiert das Saarland Fastnacht

Die fünfte Jahreszeit geht in die heiße Phase. Egal ob Umzug oder Kappensitzung, wir sind für sie dabei und zeigen die besten Bilder.

Eine Übersicht über kommende Termine finden Sie in unserem Überblick „Das ist los an Faasend“. Eines der Highlights im Saarland: Die Weiberfaasenacht und Premabüba in der Saarbrücker Congresshalle am Donnerstag, dem 20. Februar, und Samstag, dem 22. Februar.