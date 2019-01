Etwa 100 bis 150 Fans haben Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel am Düsseldorfer Flughafen einen warmen Empfang bereitet. Nachdem die Maschine der Mannschaft aus Malaga am Samstagmittag am Airport gelandet war, warteten die Änhänger der Fortuna im Ankunftsbereich. „Friedhelm! Friedhelm Funkel! Schalalalalala. Friedhelm! Friedhelm Funkel!“, sangen sie. „Schalalalalala.“

Sie alle standen um den Trainer herum, als er in einen der gläsernen Aufzüge stieg. Sogar eine Frau mit Kinderwagen war dabei. Funkel genoss das Bad in der Menge, wenngleich es ihm etwas unangenehm zu sein schien, er winkte der Menge zu, die Fans filmten und sangen. Als der Aufzug schließlich abhob, applaudierten die Fans. Ganz anders wurde Vorstandsboss Robert Schäfer empfangen. Die Fans pfiffen. Einige riefen: „Schäfer raus!“

Vorausgegangen war diesen Szenen ein regelrechtes Theater, um eine mögliche Vertragsverlängerung von Funkel über das Saisonende hinaus. Am Freitag teilte Fortuna mit, es sei bei Gesprächen darüber zu keiner Einigung gekommen. Funkel werde den Verein am Saisonende verlassen. Fans protestierten unter anderem mit einer Petition dagegen, die Tausende Unterstützer fand. Samstagmorgen dann die Überraschung: Fortuna wolle bis zum Spiel gegen den FC Augsburg eine Einigung mit Funkel erzielen.

(erer)