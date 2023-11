Schauriges Gemäuer Halloween in Göttelborn

Das Haus ist mit seinen schaurig-lustigen Halloween-Dekorationen ein Ort, der seine Besucher wahrscheinlich noch lange in Albträumen heimsucht. In diesem Jahr haben die Schwenks mit einem ganz anderen Albtraum zu kämpfen: dem gruseligen Wetter mit Wind und Regen. Kaum steht die Dekoration perfekt, da ist sie teilweise wieder ins Trockene zu bringen. Denn nicht jeder Spuk ist wasserfest. Das geschmückte Anwesen ist aber dennoch ein Gruselparadies, das die Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Begleitet von schauriger Musik, lauern Geister, Hexen und untote Kreaturen. Da feiern lebensgroße Skelette eine Party und saufen verstrahlte Brühe aus einem Fass. Selbst die tapfersten Besucher schreien ums andere Mal vor Schreck auf, als aus dem Dunkel plötzlich grauenvolle Gestalten auftauchen. „Unsere Familie arbeitet ein halbes Jahr lang an der Vorbereitung dieses Events“, erklärt Familienoberhaupt Melanie Schwenk. „Es ist unsere Art, Halloween zu feiern, und es macht uns glücklich zu sehen, wie sehr die Menschen es genießen. Wir möchten den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bieten.“