Eyting macht für Fortuna alles klar

Die Erfolgsserie des SV Spellen ist gerissen. Fortuna Millingen gewann das Heimspiel in der Fußball-Kreisliga A gegen das Team der Stunde mit 1:0 (0:0). "Sicherlich wäre ein Remis auch ein gerechtes Ergebnis gewesen", gab Millingens Trainer Rolf Sent unumwunden zu. "Spellen hat gut gespielt und im Prinzip genau so agiert, wie ich es auch erwartet habe. Sie haben auf schnelle Konter und Angriffsfußball gesetzt."

So mussten die Hausherren in den ersten zehn Minuten auch drei mehr oder minder brenzlige Situationen überstehen. Nach der stürmischen Anfangsphase der Spellener kam die Fortuna dann aber besser in die Partie, attackierte früher und reduzierte vor allem die Fehlpassquote. Nach einer torlosen ersten Hälfte konnten die Anhänger der Hausherren in der 67. Minute jubeln. Nach einem Eckball schraubte sich Christoph Eyting in die Höhe und köpfte das goldene Tor des Spiels ein. Am Ostermontag geht es für Millingen mit einem weiteren Heimspiel gegen die DJK Barlo weiter. Der zuletzt gesperrte Peter Lörcks ist dann wieder spielberechtigt.

"Ich denke, wir haben jetzt die Kurve gekriegt und sind auch wieder im Spielrhythmus, so dass wir gegen Barlo auf Sieg spielen werden, wenngleich wir den Gegner nicht unterschätzen", so Sent.

Fortuna Millingen: Konst - Bosmann, Pieper, Schlüter, Lamers (62. Gerstenberg), Haves, Schöttler, Camara (80. Hollands), J.P. Eyting, Mema (46. Siepen), C. Eyting.

(tt)