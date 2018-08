später lesen Europa-League-Gruppenphase Bayer 04 vor machbaren Aufgaben FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini Teilen

Trainer Heiko Herrlich und sein Profis von Bayer 04 werden in der bevorstehenden Europa-League-Saison nach Bulgarien, in die Schweiz und nach Zypern reisen müssen. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Monaco.