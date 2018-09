Zwei Lotto-Spieler aus NRW und Hessen knacken 61 Millionen-Eurojackpot

Das teilte Westlotto am Samstag mit. In den vergangenen Wochen war der Jackpot fünf Mal in Folge nicht geknackt worden. Der Eurojackpot, an dem sich 18 europäische Länder beteiligen, ist bei 90 Millionen Euro gedeckelt.

Seit dem Start der Lotterie im Jahr 2012 erreichte der Eurojackpot fünf Mal diese maximale Höhe. Spieleinsätze, die über diese Summe hinausgehen, werden der zweiten Gewinnklasse zugeschlagen und bilden dort einen weiteren Jackpot.

(skr/AFP)