„Das Ausmaß dieses Sturms ist auf einem absolut neuen Niveau“

Die Bäume sind vom Wind bis auf den Boden heruntergedrückt, die wenigen Menschen, die sich vor die Tür gewagt haben, werden wie Lego-Figuren umgeweht. Regen peitscht durch die Häuserschluchten, als würde er aus Wasserwerfern schießen. In Hongkong und weiten Teilen Südchinas steht das öffentliche Leben still, seit Taifun „Mangkhut“ von den Philippinen herübergezogen ist. Seit 1979 hat die Region keinen stärkeren Taifun erlebt, zeitweise war er mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde unterwegs. Am Montagmorgen wurde er zwar auf einen Tropensturm herabgestuft. Er bewegt sich jedoch landeinwärts, wo Regen und starke Winde bis Dienstag anhalten dürften. Mittendrin ist der 32-jährige Gerhard Kuschnik, der vor sieben Jahren von Essen nach Hongkong gezogen ist. Dort lebt er mit seinem zweijährigen Sohn und seiner Frau in einem der zahlreichen Hochhäuser.

Wie fühlt es sich an, während eines solchen Taifuns alles aus nächster Nähe mitzubekommen?

Gerhard Kuschnik: Hier in Hongkong hat der Wind durch den Druck zum Teil Scheiben zerbrochen. Das ist wirklich nicht lustig, wenn man in der 50. Etage wohnt. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht.

FOTO: Gerhard Kuschnik

Wie war das, als der Sturm das Festland von Hongkong erreichte und man die ersten Auswirkungen mitbekam?

Gerhard Kuschnik: Als der Sturm kam, war es schon schlimm. Die Gebäude haben geschwankt, viele Bäume sind abgeknickt, so dass die Hauptstraßen alle dicht waren und die Busse nicht gefahren sind. Somit kam es dann zur Überlastung der U-Bahn. Einige Arbeitgeber haben angeordnet, dass die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten sollen, die Schulen und Universitäten sind alle noch geschlossen aufgrund der Aufräumarbeiten.

Wie wurden die Bewohner Hongkongs auf den Taifun vorbereitet?

Gerhard Kuschnik: Wir wussten seit vergangener Woche Mittwoch, dass uns „Mangkhut“ treffen würde, und wir wurden sehr gut vorbereitet. Es war wohl der stärkste Taifun seit knapp 40 Jahren. Die Sache wurde ernst genommen und somit sind die Menschen zuhause geblieben.

Sind die Menschen in Hongkong solche extremen Wettersituationen schon gewohnt?

Gerhard Kuschnik: Schwächere Taifune sind in dieser Region üblich und passieren quasi jedes Jahr. Es ist dann so, dass man ein oder zwei Tage nicht zur Arbeit geht, weil ein Sturm Level 8 über die Stadt fegt. Da bleiben alle zuhause, bis sich alles beruhigt hat. Das Ausmaß dieses Jahr war aber auf einem absolut neuen Niveau. Es wurde Level 10+ ausgerufen und der hat die Stadt lahmgelegt und verwüstet.



