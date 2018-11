später lesen Polizei bestätigt Festnahme SEK dringt in Essener Wohnung ein FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Mit einem Spezialeinsatzkommando ist die Polizei am Donnerstagmorgen gegen einen Verdächtigen in Essen vorgegangen. Festgenommen wurde der Mann aber an anderer Stelle.