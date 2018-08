später lesen Evakuierung in in Essen Risse in Reihenhäusern - ein Wohnhaus evakuiert Teilen

Twittern







Risse an Wänden und Fassaden mehrerer Wohnhäuser in Essen haben die Anwohner beunruhigt. Insgesamt gibt es an sechs Häusern und drei kleineren Bauten Schäden. Eines der Häuser musste evakuiert werden.