Polizistin bei Kontrolle in Shisha-Bar in Essen schwer verletzt

Ein Polizistin ist am vergangenen Freitag bei einem Einsatz in einer Essener Shisha-Bar getreten und gewürgt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die an dem Abend Videos gemacht haben.