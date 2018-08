Dieser 72-jährigen Mann aus Essen wird gesucht

Deswegen könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.

Herbert F. wurde zuletzt um 11.20 Uhr in einem Altenheim an der Aachener Straße in Essen gesehen. Er ist 1,8 Meter groß und wiegt etwa 130 kg. Er trug eine lange Jeans, ein rostfarbenes, gestreiftes Hemd und Sandalen. Er ist nicht gut zu Fuß, hat eine gebeugte Körperhaltung und benutzt normalerweise einen Rollator.

Hinweise bitte an die Polizei unter 110 oder 0201 829-0.

