2000 Teilnehmer bei Anti-Rechts-Demo in Essen erwartet

In Essen läuft am Donnerstagabend eine große Demo durch die Innenstadt. Das Bündnis „Essen stellt sich quer“ hat dazu aufgerufen. Anlass sind die fremdenfeindlichen Aufmärsche in Chemnitz Ende August.