Es gibt längst kein Zurück mehr

Jede Population, die zu groß ist, richtet Schaden an. Wir Menschen reduzieren nach eigenem Gutdünken uns lästige Tiere und Pflanzen, aber wer reduziert eigentlich uns als die eigentlichen Schädlinge, die wir die Ressourcen von zwei Erden pro Jahr verbrauchen? Rasanter technischer Fortschritt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse mit immer kürzerer Halbwertszeit, hohe Mobilität, Ignoranz, Bequemlichkeit und der unerschütterliche Glaube an die eigene Intelligenz machen uns blind für die Realität, nämlich, dass der Mensch universell gesehen ein Nichts ist. Er benimmt sich aber so, als wäre er der (Be-)Herrscher des Universums und ignoriert dabei, dass er lediglich ein Zufallsprodukt der Natur und der Evolution ist, meiner Ansicht nach das misslungenste. Weder quantitativ noch qualitativ lebt der Mensch im Einklang mit der Natur. Aber es hat alles seinen Preis und keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Der Mensch ist der Katalysator für den bevorstehenden Klimawandel mit all seinen Folgen. Ab morgen müssten mindestens sechs Milliarden ihre Lebensweise radikal ändern, um noch irgendetwas aufzuhalten. Das ist die Realität. Wer glaubt daran? Selbst grün eingefärbte Träumer wollen nicht wahrhaben, dass wir den „Point of no Return“ schon längst hinter uns haben. In den vergangenen viereinhalb Milliarden Jahren unseres Planeten haben sich Millionen Lebewesen entwickelt und sind wieder verschwunden. Und so ist voraussehbar, dass der Homo sapiens an seiner eigenen Vielzahl und seiner vermeintlichen Intelligenz, und dies ist an sich grotesk, wieder zu Grunde gehen und sich einreihen wird in das Schicksal der Dinos und vieler anderer. Danach hat die Natur wieder viel Zeit, etwas Neues zu kreieren. Dazu ein Zitat von Leonardo da Vinci: „Mach Dir nicht vor, Du wolltest Irrtümer in der Natur verbessern. In der Natur ist kein Irrtum, der Irrtum ist in Dir.“

Peter Monzel, Neunkirchen