Es erinnnert an Francos Zeiten

Die Bewohner des Saarlandes durften 1935 und 1955 über ihre nationale Zugehörigkeit entscheiden. Dieses Recht wird den Katalanen verwehrt. Das „konservative“, zentralstaatliche Spanien Rajoys steht mit seinen Zwangsmaßnahmen gegen die vom katalanischen Volk gewollte Unabhängigkeit in der Tradition des faschistischen Diktators Franco, der in Katalonien besonders blutig wütete. Fatal erinnert nun die norddeutsche Justiz mit der Verhaftung Puigdemonts und der befürworteten Auslieferung an die NS-Hilfstruppen der Legion Condor, die 1936-38 den Verbrecher Franco an die Macht bombten.

Stefan Weszkalnys, Saarbrücken