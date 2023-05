Energiemesse ISH Das können die Wärmepumpen der neusten Generation für die Energiewende leisten

Der Königsweg zur Energiewende soll über die Wärmepumpe führen. Auf der diesjährige Internationale Sanitär- und Heizungsmesse ISH in Frankfurt stand sie im Mittelpunkt des Besucherinteresses. Aber die Geräte sind nicht unumstritten, denn bisherige Modelle können in manchen älteren Immobilien nicht genug Wärme liefern. Dazu gelten bestimmte Kältemittel in den Wärmepumpen als umweltschädlich. Auf der Messe präsentierten die Hersteller nun ihre neuen Entwicklungen.