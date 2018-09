später lesen Das Ende einer Ära NRW-Landtag ehrt Kohle-Kumpel zum Ende des Steinkohlenbergbaus FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini Teilen

Im Dezember schließen in NRW die beiden letzten aktiven Steinkohlenbergwerke in Deutschland. Zu Ehren der Kumpel hat es deshalb am Mittwoch im NRW-Landtag in Düsseldorf einen großen Festakt gegeben.