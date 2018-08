Der Abwasserfluss Emscher wird bald deutlich sauberer

Bis Mitte 2019 sollen 80 bis 90 Prozent des bislang noch in den offenen Fluss geleiteten Abwässer unterirdisch durch den Kanal fließen, wie der Wasserwirtschaftsverband Emschergenossenschaft am Donnerstag in Bottrop mitteilte. In Betrieb genommen werden dann auch zwei neue Abwasser-Pumpwerke in Bottrop und Gelsenkirchen.

Ende 2021 soll die Emscher abwasserfrei sein, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Emschergenossenschaft, Uli Paetzel. Die ökologische Umgestaltung des geschundenen Flusses soll bis 2027 dauern.

Der Umbau der Emscher und ihrer 35 Nebenflüsse und -bäche hatte 1992 begonnen. Die Gesamtkosten werden auf rund 5,5 Milliarden Euro veranschlagt.

(felt/dpa)