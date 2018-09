Emscher-Abwasserkanal in Betrieb genommen

Der Abwasserfluss Emscher ist seiner Renaturierung ein großes Stück näher gekommen. Im Beisein von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wurde am Montag ein Großteil des Emscher-Abwasserkanals offiziell in Betrieb genommen.

Ein 35 Kilometer langes Teilstück nimmt nun schrittweise immer mehr Abwässer aus dem Einzugsgebiet auf. Auch zwei neue Abwasser-Pumpwerke in Gelsenkirchen und Bottrop wurden offiziell in Dienst gestellt.

Zuerst fließen Abwässer aus Castrop-Rauxel in den Kanal, dann welche aus Recklinghausen, dann aus Dortmund. Bis Mitte 2019 sollen bereits 80 bis 90 Prozent der bislang noch in den offenen Fluss geleiteten Abwässer unterirdisch fließen. Ende 2021 soll die Emscher wieder abwasserfrei sein.

Die Abwässer von 1,6 Millionen Einwohnern und allen Gewerbebetrieben werden dann durch den Kanal geleitet. Eine naturnahe Umgestaltung soll anschließend bis 2027 abgeschlossen sein.

FOTO: dpa / Oliver Berg

FOTO: dpa / Oliver Berg

Der Umbau der Emscher und ihrer 35 Nebenflüsse und -bäche hatte 1992 begonnen. Die Gesamtkosten werden auf rund 5,5 Milliarden Euro veranschlagt. Die Emscher entspringt in Holzwickede, nach 85 Kilometern mündet sie bei Dinslaken in den Rhein. Der Oberlauf der Emscher und ihre Nebenläufe in Dortmund sind bereits seit einigen Jahren auf einer Länge von 24 Kilometern abwasserfrei und renaturiert. Am anderen Ende wird noch gebaut.

Die Emscher wird bereits seit 150 Jahren als oberirdischer Abwasserfluss genutzt. Unterirdische Abwasserkanäle waren in der Kohleregion nicht möglich, weil der Steinkohlenbergbau ständig für Bodenabsenkungen sorgte, die unterirdische Kanäle beschädigt hätten.

(csr)