Deutschland verpasst Olympia-Revanche

Der US-Collegespieler Marc Michaelis (50.) erzielte im Schlussdrittel das einzige Tor für Deutschland. Der 22-Jährige von der Minnesota State University zählt zu den Perspektivspielern, die Sturm in Russland testet. Für den Olympiasieger trafen Artjom Iljenko (10./33.), Kirill Semjonow (23.) und Alexei Bereglasow (55.).

Sturm hatte für den Start der Vorbereitung auf die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) einen klaren personellen Schnitt gemacht, mit gleich acht Neulingen reiste er nach Sotschi. Von den 25 Olympia-Helden, die im Endspiel mit 3:4 nach Verlängerung unterlagen, sind derzeit 19 im DEL-Halbfinale im Einsatz.

Zur zweiten Phase der WM-Vorbereitung mit Testspielen in Weißwasser (14. April) und Dresden (15. April) gegen die Slowakei erwartet Sturm die ersten Olympiafahrer zurück im Team. Am 19. und 21. April stehen noch Partien in Wolfsburg und Berlin gegen Frankreich auf dem Plan, ehe sich der Olympia-Zweite auf den Weg nach Dänemark macht. Wenn die WM am 4. Mai in Herning gegen den Gastgeber beginnt, wird das Team wohl komplett anders aussehen. Auch die verfügbaren deutschen NHL-Profis werden dann noch erwartet.

Schon am Samstag (16.00 Uhr/Sport1) messen sich die beiden Teams in Sotschi erneut.

