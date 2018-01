Eintracht sorgt für Aufsehen im Deutschland-Pokal

Gleich drei Begegnungen im Deutschlandpokal bestimmten in den letzten Tagen die Aufmerksamkeit der Fechtsportler von Eintracht Duisburg. Das Los entschied auf Heimbegegnungen für alle drei nominierten Eintracht-Teams.

Zunächst traf der Duisburger Fechtklub mit Dennis Schulte-Marxloh, Jörn Ullrich, Oliver Mattern und Youngster Bartolomé Stubenrauch auf die Florettauswahl der Eintracht. Beide Teams waren zuvor mit einem Freilos in die zweite Runde des 62 Mannschaften umfassenden Teilnehmerfeldes gerutscht. Mit Marco van der Koelen, Christian Boy, Udo Jacoby und Philipp Gorray waren vier markante Sportler nominiert, die ihrem Ruf alle Ehre machten. Gleich zu Beginn setzte Jacoby die Marke mit einem 5:1-Sieg gegen Oliver Mattern. Diese Treffer-Differenz wurde gehalten und ständig ausgebaut. Mit Spannung sahen die Zuschauer der Begegnung der beiden Deutschen Mannschaftsmeister Ullrich und Jacoby entgegen. Im letzten Gefecht jedoch ließ sich Jacoby hier nicht aus der Ruhe bringen und konnte mit 5:4 Treffern den Mannschaftssieg von 45:23 besiegeln.

Knapp wurde es in der Begegnung des Herren-Degenteams aus Köln. Der GSV Porz trat mit Karl Meng, dem US-Amerikaner Karl Urban, Stephan Hundertmark und Nicolas Sünn gegen die Eintracht-Auswahl mit Frank und Piet Leyendecker und Marco van der Koelen an. Unter den 100 Mannschaften konnte der Gastgeber in der ersten Runde den DFC Düsseldorf überzeugend mit 45:39 schlagen, doch die Kölner hatten dort mit dem TV Dillenburg einen der Favoriten mit 45:26 aus dem Feld geschlagen.

Nach zwei Begegnungen lag die Eintracht mit 4:10 im Rückstand. Erst Frank Leyendecker konnte gegen Karl Meng auf 11:13 verkürzen. Das machte dem Team Hoffnung. Van der Koelen verkürzte auf 17:17-Gleichstand und Piet Leyendecker brachte die Eintracht erstmals mit 23:22 in Führung. Vor dem letzten Gefecht musste Vater Frank Leyendecker an Sohn Piet die Planche mit einem knappen 37:36 übergeben. Doch dieser holte alles aus sich heraus und landete in einem dramatischen Gefecht gegen Karl Urban 8:7 Treffer. Nur 40 Teams waren beim Wettbewerb um den Pokal im Damenflorett dabei. Mit einem Freilos landeten die Eintrachtlerinnen Laura Adler, Sarah Woldt und Katharina Mang in der zweiten Runde. Als Gegner präsentierte sich der Universitätssportclub USC Bochum mit Clara Pohl, Nina Wiegratz und Florence Le Claire. Doch der Auftakt gab Mut: Mang führte 5:2, Adler baute auf 10:5 aus und Woldt erhöhte auf 15:6. Ende des zweiten Drittels stand es bereits 30:11. In den letzten drei Gefechten ließ Adler gegen Pohl einen Treffer zu und Woldt gegen Le Claire zwei. Im letzten Gefecht standen sich die Erfolgreichste der Bochumer Auswahl, Wiegratz, und Katharina Mang gegenüber, die die Begegnung mit einem 45:21 im Abschluss beendete. "Wir freuen uns sehr über die Leistungen unserer Mannschaften. Wir hatten nicht damit gerechnet, alle drei über die Runde zu bringen, wunderbar, dass es gelungen ist." freut sich dann auch das Eintracht-Trainer-Team einmütig. Nun steht der Damen-Mannschaft die nächste Runde unter 15 Mitbewerber-Teams bevor. Fest steht bislang nur der Final-Termin des Deutschlandpokals am 2. Juni, der Austragungsort ist noch unbekannt.

(RPN)