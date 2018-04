Eingerostete 98er mit Startproblemen

Der Motor stotterte noch ein wenig. Im ersten Play-off-Spiel der Best-of-Five-Halbfinalserie in der Deutschen Wasserball-Liga (Pro B) gegen den SV Wedding tat sich der Duisburger SV 98 schwerer als gedacht. Die lange Pause war den 98ern beim knappen 10:9-Sieg anzumerken.

"Nach der längeren Wettkampfpause hat man gemerkt, dass der Spielrhythmus noch nicht zu hundert Prozent gefunden war", fand auch Center Michi Werner. Vor allem in den Anfangsminuten wirkten die Duisburger doch reichlich eingerostet. Außenseiter Wedding, nach der spannenden Viertelfinalserie gegen Krefeld 72 selbst voll im Rhythmus, machte sich diesen Umstand zunutze. Schnell legten die Berliner eine Führung (2:0) vor. "Wir haben nicht richtig ins Spiel gefunden und zu viele Chancen liegen gelassen", analysierte Nils Elsenpeter. Bis zur Pause (4:4) ging das so, dann kam das Team von Frank Lerner besser in Schwung.

Schnell setzten sich die Duisburger nach dem Seitenwechsel ab. Philipp Kalberg und Jan Obschernikat besorgten mit ihren Treffern eine Zwei-Tore-Führung, die noch bis kurz vor Ende des Abschnitts Bestand haben sollte. Mit dem 6:7-Anschlusstreffer der Berliner bahnte sich für das letzte Viertel ein spannender Schlagabtausch an.

Immer wieder legte der Hauptrundenerste aus Duisburg einen Treffer vor, immer wieder glichen die Gäste aus Berlin aus. Erst 42 Sekunden vor dem Ende sorgte Ben Brauer für den 10:9-Endstand. "Mit dem Sieg haben wir wieder in unseren Spielryhthmus gefunden und bereiten uns jetzt ganz akribisch auf die beiden Heimspiele vor", hakte Spieler Marius Glasmacher den noch etwas holprigen Play-off-Start schnell ab.

Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Frank Lerner am kommenden Wochenende mit den Spielen am Samstag (17 Uhr) und Sonntag (14.30 Uhr). Bei zwei weiteren Siegen wäre die Serie bereits entschieden.

SC Wedding - Duisburger SV 98 9:10 (3:2, 1:3, 2:3, 3:3). Tore: Schüring (3), Obschernikat, Theis (je 2), Boffen, Brauer, Kalberg.