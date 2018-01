Eine Million Euro für Kohls Söhne und Enkel

Die "Bild am Sonntag berichtet, dass Helmut Kohls Kinder und Enkel im April 2016 einen "Erb-Pflichtteilsverzicht" unterschrieben haben. Die Söhne hätten damals jeweils 400.000 Euro erhalten, die Enkelkinder je 100.000 Euro. Dafür hätten sie auf weitere Ansprüche verzichtet. Die Gesamtsumme von einer Million Euro habe in etwa ihrem Pflichtanteil entsprochen.





Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Kohls ältester Sohn Walter hatte aber vor einigen Wochen in der ZDF-Sendung von Markus Lanz gesagt, dass die Frage der Erbschaft schon 2016 juristisch geklärt worden sei. "Das Thema Erbschaft in der Familie ist komplett erledigt." Helmut Kohl starb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren.





Durch die Regelung im Jahr 2016 ist die Witwe des Altkanzlers, Maike Kohl-Richter, die Alleinerbin des CDU-Politikers. Dies gehe aus dem Erbschein hervor, den das Nachlassgericht in Ludwigshafen am Rhein am 10. August ausgestellt habe, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Das Verhältnis zwischen Kohls zweiter Ehefrau und seinen Söhnen aus erster Ehe, Walter und Peter, gilt als zerrüttet.

(wer)