später lesen Leichlingen Einbürgerungsfest im Schloss Eicherhof Teilen

Twittern







Zur vierten Einbürgerungsfeier der Stadt Leichlingen begrüßt Bürgermeister Frank Steffes am Freitag, 6. April, um 17 Uhr 20 Leichlinger Neubürger samt deren Familien im Spiegelsaal von Schloss Eicherhof. Sie alle, die ihre Wurzeln in Polen, England, Guinea, Libanon, Russland, Irak, Spanien, Griechenland, Kroatien, Georgien, Rumänien, Italien, Thailand, Bulgarien und der Türkei haben, nehmen ihre Einbürgerungsurkunden zur Anerkennung ihrer deutschen Staatsbürgerschaft und die persönlichen Glückwünsche des Ratshauschefs an diesem Tagentgegen.