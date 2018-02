später lesen Tresore und Waffen gestohlen Einbruch bei Patriots-Star Gronkowski während des Super Bowls FOTO: rtr, KL/DH FOTO: rtr, KL/DH Teilen

Für den Football-Star Rob Gronkowski von den New England Patriots war die Reise zum Super Bowl in doppelter Hinsicht ein Reinfall. Während der Tight End mit seiner Mannschaft in Minneapolis war, wurde in das Haus des 28-Jährigen in Foxborough/Massachusetts eingebrochen.