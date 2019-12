Ernährung : Umstrittener Speiseplan für die ganze Welt

Saarbrücken Experten-Empfehlungen können zu Mangelernährung und Stoffwechsel-Krankheiten führen.

(ug) Die Eat-Lancet-Kommission, ein mit reichlich Stiftungsmitteln ausgestatteter Zusammenschluss von 37 Forschern aus 16 Ländern, hat drei Jahre lang an Richtlinien für eine gesunde und zugleich ökologisch nachhaltige Ernährung für alle Erdenbürger ab zwei Jahren gearbeitet.

Die nebenstehende Tabelle zeigt die Lebensmittelempfehlungen für diese „optimale Ernährung“ am Beispiel eines Menschen mit einem täglichen Energiebedarf von rund 2500 Kilokalorien. Dies betrifft überwiegend Männer. Da viele Frauen etwa zehn bis 25 Prozent weniger Energie benötigen, verringern sich die Lebensmittelmengen entsprechend – und damit auch die Zufuhr an Vitaminen, Mineralstoffen und langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die im Eat-Plan ohnehin zu wünschen übrig lässt.

Gerade bei zierlichen Kindern und Erwachsenen in Entwicklungs- und Schwellenländern, die weniger Kalorien benötigen als der durchschnittliche Mitteleuropäer, können diese Empfehlungen dazu führen, ihre ohnehin oft prekäre Ernährungssituation noch zu verschärfen.

Immerhin will die Eat-Kommission den Verzehr von Fleisch nicht gänzlich stoppen. Noch gibt es weltweit mehr als 800 Millionen Menschen, die mangel- und unterernährt sind. Denen täten ein Ei und ein kleines Stückchen Fleisch täglich gut. Die hochwertigen Proteine und vom Körper leicht verwertbaren Vitamine und Mineralien könnten entscheidend für Wachstum, Abwehrkräfte oder den Erhalt einer Schwangerschaft sein. Sie könnten über Leben und Tod entscheiden.

Was ist gesunde Ernährung? : Expertin warnt vor „wissenschaftlich unhaltbarer Verunglimpfung" von Fleisch

Lässt man alle Lebensmittel weg, bei denen die empfohlene Menge auch 0 sein kann (in der Tabelle gelb unterlegt), bleiben lediglich größere Mengen an Getreide, Gemüse, Obst, Nüssen und ungesättigten (Pflanzen-)Ölen für die Ernährung übrig. Es wird also eine vegane Kost mit viel Getreide und ungesättigten Pflanzenölen empfohlen. Da ist die Frage erlaubt, wer sich davon gesund ernähren kann.