Ein Museum für die Straußsiedlung

Unterstützung haben sie von Seiten des Oberhausener Architekturprofessors Roland Günter, der in den 80er Jahren maßgeblich die Siedlung Eisenheim vor dem Abriss retten konnte. Heute gilt diese als bedeutsames Dokument der Industriekultur im Ruhrgebiet. Für ähnlich denkmalwürdig hält Günter in seinem Dossier auch die rund 100 Jahre alte Holztreppe und den original Kachelboden im Treppenhaus.

Damit nicht genug, auch die Wohnung in der ersten Etage sei vom Dielenboden bis hin zur Deckenwölbung und Raumaufteilung - inklusive original Farbspuren der Erstbemalung sowie Kacheln - zu erhalten. Ebenso wissen die Bauweise und Ästhetik des Balkons den Professor zu begeistern. Grund für eine umfassende, kostspielige Sanierung sieht Günter nicht, im Gegenteil wäre sie im Sinne des Denkmalschutzes abträglich: "Die Wohnung ist ein einmaliges Dokument des Baustils der 20 Jahre, sie könnte durchaus den Ansprüchen an modernes Wohnen genügen", findet er.

Ginge es nach den Mitgliedern der Initiative, sollte das Viertel in die bestehende Route der Industriekultur eingegliedert werden. 13 Siedlungen sind auf der Route erfasst. Die Straußsiedlung stünde in einer Linie mit Margarethenhöhe (Essen), Gartenstadt Welheim (Bottrop) und Eisenheim (Oberhausen).

Ideen zu einem Nachbarschaftscafé im ehemaligen Mietertreff der Siedlung haben die Anwohner ebenfalls weiterentwickelt. Es soll als Informationszentrum für Touristen aber auch für die Siedlung dienen.

Das Café soll ebenso ein "Freiraum für nachbarschaftliches Engagement" werden, in dem etwa der gewünschte Gemeinschaftsgarten oder 'interkulturelle Wohnprojekte' erarbeitet werden können. Der Garten soll ein "sozialintegrativer Ort" werden, für den Baumbestand fordert die Initiative den Erhalt. Als Gegenleistung bietet man an, den Treffpunkt selbst herzurichten und das Café zu verwalten.

Auch in Sachen Mieter hat die Initiative Vorstellungen und will in Kooperation mit dem Refugee Support der Uni und der Bürgerstiftung interkulturelle Hausprojekte mit Geflüchteten oder ein Mehrgenerationen-Projekt umsetzen.