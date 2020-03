OLRPS : Ein gebrauchter Tag für die Babelsberger

Diefflens Stürmer Chris Haase (vorne) rasselt unsanft mit Torschütze Jonas Runkel von den Gästen aus Engers zusammen. Foto: Oliver Altmaier/Oliver Altmaier;GMLR

Diefflen verliert unnötig in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen Engers. Die SVE II dreht in Worms zweimal einen Rückstand.

FV Diefflen – FV Engers 0:2 (0:0). Die Gastgeber mussten noch immer auf Fabian Poß verzichten, der aufgrund seiner roten Karte aus dem Spiel in Koblenz noch für die Partie gegen die Elf vom Rhein gesperrt war. Am kommenden Samstag in Pfeddersheim kann Poß wieder auflaufen. Unter den Augen von rund 250 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel auf überschaubarem Niveau. Beide Teams kamen vor der Pause zu keinen klaren Gelegenheiten, nur eine Halbchance stand für jede Elf zu Buche. Am Spielverlauf änderte sich auch nach der Halbzeitpause nicht sonderlich viel – einzig, dass zwei Tore fielen, die die Mehrheit der Besucher in Diefflen nicht gebraucht hätten, denn Engers jubelte nach den Treffern. Nach einer knappen Stunde war es Jonas Runkel, der den FV in Führung schoss. Nach

73 Minuten erhöhte Lukas Haubrich für die Gäste. Der gebrauchte Tag setzte sich für den FVD fort, denn Marvin Hessedenz sah in der 83. Minute noch die gelb-rote Karte.

FV Diefflen: Marina - Kölsch, Hessedenz, Guss, Folz (62. Gezginci), Fritsch, Kolodziej (35. Sossah), Günes (62. Ali), Mielczarek, Haase, Taghzoute. Trainer: Thomas Hofer.

Tore: 0:1 Jonas Runkel (56.), 0:2 Lukas Haubrich (73.). Gelb-Rot:

Marvin Hessedenz (83.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Daniel Greef (Kaiserslautern).

Röchling Völklingen – TuS Mechtersheim 0:0. Nur rund 150 Zuschauer verloren sich im Hermann-Neuberger-Stadion. In der momentan schweren Phase, die der Verein durchlebt, lassen die Fans die Schwarz-Roten auch noch im Stich. Auf dem Rasen mühte sich Röchling anfangs redlich und kam zu Abschlüssen. Nach 25 Minuten wurden die Gäste besser und hatten ebenfalls Chancen. Der TuS musste früh wechseln (24.) und Röchling hatte mit dem eingewechselten Manuel Maier Probleme. Der traf vor der Pause die Latte. Nach Wiederbeginn hatte Völklingen eine gute Chance, die aber mit einem doppelten Pfostentreffer endete. Ab Minute 70 agierte Röchling in Unterzahl:

Phillip Mandla konnte Maier nicht folgen, griff zum Foulspiel und sah danach gelb-rot. In der Schlussphase rettete Keeper Buhl per Fußabwehr, ehe der eingewechselte Marvin Wollbold die beste Chance des Tages versiebte: Er schoss aus spitzem Winkel aufs Tor – statt den Ball in die Mitte zu passen, wo zwei Mitspieler frei standen. Röchling-Trainer Justin Erhardt: „Wir hatten kaum Chancen und haben kein gutes Spiel gemacht. Der Gegner verteidigte

geschickt und sehr kompakt.“

Röchling Völklingen: Buhl - Mandla, Meßner, Kern, Schley, Erhardt (84. Baizidi), Zimmermann, Steiner (78. Brenner), Dimitrijevic, Scheffer, Weber (40. Wollbold). Trainer:

Justin Maurice Erhardt, Nico

Zimmermann. Gelb-Rot: Phillip

Mandla (72.). Zuschauer: 150. Schiedsrichter: Team Luxemburg.

FC Hertha Wiesbach – TSG Pfeddersheim 2:2 (2:0). Dank eines Doppelpacks von Top-Torjäger Ruddy

M’Passi (jetzt 15 Saisontreffer) schien die Hertha zur Pause vor 250 Zuschauern auf der Siegerstraße. Der Franzose traf in der zehnten Minute nach einer Flanke von Christian Schubert per Direktabnahme zum 1:0. Zwölf Minuten später schüttelte M’Passi nach einem Steilpass von Fabio Pelagi seinen Gegenspieler ab und lief alleine auf das Gehäuse zu. Mit einem Lupfer überwand der 30-Jährige TSG-Torwart Daniel Diel zum 2:0-Pausenstand. Pfeddersheim schlug im zweiten Durchgang zurück: Reda Chkifa köpfte in der 55. Minute eine Flanke zum 1:2-Anschlusstor für die Gäste ins Netz. Nur vier Minuten danach staubte Tobias Bräuner zum 2:2 ab, Hertha-Torwart Philip Luck hatte zuvor noch glänzend einen Kopfball pariert. In der Schlussphase vergab Wiltz zunächst eine gute Chance zum 3:2 für Wiesbach. In

der Nachspielzeit hatte die Hertha dann Glück, dass Schubert einen Schuss gerade noch so von der

Linie kratzen konnte.

FC Hertha Wiesbach: Luck - Schubert, Bach, Hinkelmann, Lück, Schmidt, Runco, Bidot, Wiltz,

Pelagi, M‘Passi. Trainer: Michael

Petry. Tore: 1:0 Ruddy M‘Passi (10.), 2:0 Ruddy M‘Passi (22.), 2:1 Reda Chkifa (55.), 2:2 Tobias Bräuner (59.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter:

Dominic Mainzer (Konz).

Wormatia Worms – SV Elversberg II 2:3 (1:1). Jonas Holzweissig hat die SV Elversberg II zum zweiten Dreier nach der Winterpause geköpft: Der 19-Jährige traf am Samstag im Spiel bei Wormatia Worms kurz vor dem Schlusspfiff nach einer Flanke von Daniel Dahl zum 3:2-Siegtor für die Gäste aus dem Saarland. Vor 885 Zuschauern hatte die Partie dabei denkbar ungünstig für den Aufsteiger begonnen. Bereits nach vier Minuten ging Worms durch einen Schuss von Lennart Grimmer, der von Dahl unglücklich abgefälscht wurde, in Führung. In der 19. Minute gelang Maurice Baier nach Zuspiel von Nico Floegel das 1:1. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Jan Dahlke, der nach einem langen Ball einschoss, mit dem 2:1 erneut für die Hausherren vor. Kurz danach handelte sich Wormatia-Akteur Sandro Loechelt eine gelb-rote Karte wegen Meckerns ein. In Überzahl nahm

Elversberg II das Heft dann in die Hand. Zunächst gelang Marvin Wollbold nach einem Pass des A-Jugendspielers Yannik Haupts das 2:2

(65. Minute). Dann kam der späte Siegtreffer von Holzweissig.