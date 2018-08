Ein Buch voller Magie und Mut

Nach dem plötzlichen Verschwinden seiner Eltern zieht Carter zu seinem Onkel Sly, einem Dieb und Trickbetrüger. Er zwingt den Jungen, mit seinen Zaubertricks Leute übers Ohr zu hauen. Als Sly eines Tages einen wirklich gemeinen Trick plant, will Carter abhauen. Er taucht auf einem Jahrmarkt unter, auf dem ebenfalls Betrügereien an der Tagesordnung sind. Mit seinen neuen Freunden will Carter dem ein Ende setzen.

Neil Patrick Harris: Die magischen 6. Mr Vernons Zauberladen erscheint am 6. September.