Ein äußerst kurioser Aufstiegskampf

Aufstiegskampf verrückt: Die Bezirksliga-Kicker des SV Genc Osman legten sich am Ostermontag mit einem 1:1 im Nachholspiel bei Mülheim 07 selbst ein Ei ins Nest. Tabellenführer der Gruppe 3 bleiben sie dennoch - und das nun sogar mit einem Zähler Vorsprung. Denn der bislang punktgleiche Zweite Vogelheimer SV verlor sein Nachholspiel beim Dritten Blau-Gelb Überruhr mit 1:7!

Zeitgleich kassierte Vierlinden gegen den SC Frintrop ein 2:3, was für die Duisburger Teams im Abstiegskampf ebenso ungünstig ist wie der 2:1-Sieg des VfB Lohberg gegen die SpVgg Steele.

Mülheim 07 - SV Genc Osman 1:1 (1:1). Mit Blick auf die eigene Begegnung sprach Musa Celik von "zwei verschenkten Punkten. Wir hatten fünf klare Chancen und hätten gewinnen müssen." Nach früher Führung durch Harun Celebi lief es gut für Genc, aber dann musste Tayfun Cakiroglu mit Oberschenkelproblemen das Spielfeld verlassen. "Dadurch haben wir etwas die Ordnung verloren, und Mülheim hat gemerkt, da geht was", so der Coach. "Manche sprechen im Nachhinein von einem Punktgewinn, aber ich wäre lieber mit drei Punkten vor Platz zwei."

Genc: Daghan - Gürbüz, Altin, Celebi, Acikgöz, Cakiroglu (25. Catik), Tzikas, Alkurt, Akkus (74. Kiltan), Celik, Aydogmus. Tore: 0:1 Celebi (12.), 1:1 Schmidt (40.).

SC Frintrop - DJK Vierlinden 3:2 (0:1). Frintrop klettert durch den Sieg auf den Relegationsplatz und ist nun punktgleich mit Meiderich 06/95. Dabei sah es lange nicht danach aus. Die DJK Vierlinden führte durch Mehmet und Okan Yilmaz bereits mit 2:0 und war "dem 3:0 näher als Frintrop dem 1:2", wie es DJK-Abteilungsleiter Klaus Behrend hinterher bewertete.

Doch per Freistoß verkürzten die Frintroper zunächst und kam kurz darauf zum 2:2, ehe dann in der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position auch noch der Siegtreffer für die Gastgeber gelang. Behrend: "Wir haben in den letzten 20 Minuten den harten Kampf der Frintroper leider nicht mehr richtig angenommen."

DJK: Bischoff - Topal, Koumbaz, Han, Feldkamp, Okan Yilmaz, Mehmet Yilmaz (66. Jammeh), Nikola Koncic, Pfeifer (61. Candar), Canarslan, Kilic. Tore: 0:1 Mehmet Yilmaz (10.), 0:2 Okan Yilmaz (53.), 1:2 Bugla (59.), 2:2 Atik (61.), 3:2 Gül (90./+1).