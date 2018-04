Ein Abend für André Wiesler

Zu diesem Anlass tragen einige der bekanntesten Slammer NRWs unter anderem Texte aus Andrés ergiebiger Poetry-Slam-Laufbahn vor. Darunter sind Torsten Sträter, Jan-Philip Zimny, Sascha Tamm. Den Abend moderieren seine Wortpiraten-Kollegen David Grasshoff und Jörg Degenkolb-Degerli. Alle Gewinne des Abends – auch des Gastronomiebetriebes – werden der Familie von André Wiesler gespendet.

In der Mitteilung der "börse" heißt es zu diesem Benefiz-Slam: "Es soll keine Trauerveranstaltung werden, denn André war ein Mann mit viel Humor und genau so sollten wir ihm auch gedenken und in Erinnerung behalten."

Karten gibt es für 5 Euro bei www.wuppertal-live.de und 6 Euro an der Abendkasse.