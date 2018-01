später lesen Fahndung in Neuss Duo raubt 19-Jährigen in der Innenstadt aus Teilen

Ein 19 Jahre alter Neusser ist in der Nacht zu Mittwoch in der Innenstadt ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach war der junge Mann gegen 1 Uhr zu Fuß auf der Kapitelstraße in Richtung Hermannsplatz unterwegs, als sich ihm zwei unbekannte Männer in den Weg stellten.