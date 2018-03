Am Montagnachmittag ist eine Lagerhalle in der Straße Westendhof in Essen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Essener Feuerwehr sagte, sind viele Einsatzkräfte vor Ort.

Wegen des Rauchs sollen Anwohner Türen und Fenster geschlossen halten.

(hsr)