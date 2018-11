Die Justiz entscheidet nicht über die Plausibilität von Gesetzen, sondern darüber, ob sie eingehalten werden. Täte sie das nicht, benähme sie sich ähnlich mafiös wie die Regierung das bei der Dieselaffäre tut. Die DUH wiederum zwingt bloß den Gesetzgeber, sich an die eigenen Gesetze zu halten. Dass sie das tun muss, ist der eigentliche Skandal. Schuld an der Misere oder besser an diesem antidemokratischen Frevel hat also weder die Justiz noch die DUH, sondern ein Verbrechersyndikat. Es besteht aus den Feudalherren und Profithooligans der Autoindustrie einerseits und deren Vasallen und Leibeigenen in der Bundesregierung andererseits. Die Leidtragenden sind die Dieselfahrer und natürlich all jene Menschen, die seit Jahren dreckigere Luft einatmen müssen als nötig. Liebe Politiker: Es heißt Schaden vom Volk abwenden und nicht mit krimineller Energie Schaden beim Volk anrichten.