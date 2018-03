DEG trennt sich von drei Profis

Stephan Daschner, Alexej Dmitriev, Brandon Burlon und Tim Conboy hatten die Rheinländer bereits zuvor verlassen.

"Jeremy Welsh ist ein besonderer Typ und sehr talentierter Eishockey-Spieler. Insgesamt hatten wir uns aber mehr von ihm versprochen", erklärt Niki Mondt, der sportliche Leiter der Düsseldorfer die Trennung von dem Stürmer, der in 48 Spielen auf zehn Treffer und neun Vorlagen kam.

Verteidiger Haase hatte in 88 Spielen für die DEG seit 2016 einen Treffer erzielt. "Henry Haase hat immer vollen Einsatz gezeigt und sich in den beiden Jahren in Rot-Gelb weiterentwickelt. Wir wollen aber unseren jungen Spielern wie Johannes Huß und Nicklas Mannes die Chance geben, sich als fester Teil des DEG-Kaders zu etablieren", erläuterte Mondt.

Anders liegt der Fall bei Spencer Machacek. Der Stürmer wechselte vor einem Jahr von den Eisbären Berlin zur DEG. Mit seinen 28 Punkten (13 Tore und 15 Vorlagen) in 51 Spielen war er viertbester Scorer des Teams. "Spencer hat eine gute Saison gespielt und unserem Offensivspiel Impulse gegeben. Wir konnten uns jedoch nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen", bedauert Mondt den Abgang Machaceks.

(can)