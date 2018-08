Schlechte Noten für Oberbürgermeister aus NRW

Wie zufrieden sind die Großstädter mit ihren Stadtoberhäuptern? 9.000 Bürgerinnen und Bürger in den 15 größten Städten in Deutschland wurden im Rahmen einer Forsa-Umfrage für das RTL/n-tv-Trendbarometer danach gefragt, wie sie die Arbeit ihres Oberbürgermeisters bewerten.

Aus NRW wurde die Arbeit der Oberbürgermeister aus Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen und Dortmund bewertet. Mit der Arbeit von Düsseldorfs OB Thomas Geisel sind dabei 58 Prozent der Bürger nicht zufrieden. Fünf Prozent der Befragten haben als Antwort „weiß nicht“ gewählt, 37 Prozent sind mit Geisels Arbeit zufrieden. Vor allem Verkehrsprobleme in der Rheinmetropole wurden bemängelt (74 Prozent).

Neben Düsseldorfs Oberhaupt bekam aber auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker keine guten Umfragewerte: 59 Prozent der Bürger gaben an, dass sie mit Rekers Arbeit unzufrieden sind. 33 Prozent hingegen sind mit ihr zufrieden, acht Prozent gaben keine Einschätzung ab.

Ebenfalls im hinteren Zufriedenheitsfeld reiht sich Duisburgs OB Sören Link ein. Mit seiner Arbeit sind 59 Prozent der Befragten unzufrieden. Ullrich Sierau aus Dortmund schneidet im Vergleich der Städte in der Region am besten ab. Mit seiner Arbeit sind 43 Prozent der Befragten zufrieden, 49 Prozent unzufrieden. Fünf Prozent gaben „weiß nicht“ als Antwort an. Überdurchschnittlich zufrieden zeigten sich die Bürger in der Umfrage mit der Arbeit des Essener Oberbürgermeisters Thomas Kufen (56 Prozent).

Im deutschlandweiten Vergleich schneidet das Nürnberger Stadtoberhaupt Ulrich Maly mit einer Zustimmungsquote von 72 Prozent am besten ab. Zufrieden sind die Bürger auch mit dem Münchner Dieter Reiter (60 Prozent), dem Dresdner Dirk Hilbert (55 Prozent) und dem Frankfurter Peter Feldmann (52 Prozent). Am schlechtesten schneidet die Arbeit des Bremer Bürgermeisters Carsten Sieling ab - fast zwei Drittel (64 Prozent) bewerten ihn negativ.

Befragt wurden pro Stadt unterschiedlich viele Bürger. In Dortmund und Köln sowie Frankfurt am Main, Berlin und Hamburg haben 1.000 Menschen an der Untersuchung teilgenommen. In den anderen Städten wurden laut Forsa etwa 400 Menschen befragt. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 bis 4 Prozentpunkten. Die echten Ergebnisse können also gegenüber der Umfrage innerhalb dieser Toleranz schwanken.

(skr)