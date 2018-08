später lesen Düsseldorf und Köln/Bonn Mehr Abschiebungen über NRW-Flughäfen in erster Jahreshälfte Teilen

Von Anfang Januar bis Ende Juni 2018 wurden in Nordrhein-Westfalen 2825 Menschen abgeschoben. Der Anstieg war am Flughafen in Düsseldorf deutlich höher als am Airport Köln/Bonn.