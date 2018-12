später lesen Gewalttat in Dülmen 86-jährige Frau soll ihren Ehemann getötet haben Teilen

Eine 86 Jahre alte Frau soll ihren gleichaltrigen Ehemann getötet haben. Rettungskräfte hatten den Toten am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags leblos in seiner Wohnung in Dülmen gefunden.