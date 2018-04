Dschingis Secret ist Galopper des Jahres 2017

Mit großer Mehrheit ist der mehrmalige Gruppesieger Dschingis Secret beim Publikumsvotum zum Galopper des Jahres 2017 gewählt worden. Dies teilte das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen am Ostermontag mit. Demnach entfielen auf den fünf Jahre alten Hengst 56,6 Prozent der Stimmen. Dahinter landeten Derbysieger Windstoß (32,8 Prozent) und Guignol (10,6) auf den Plätzen zwei und drei. Dschingis Secret, im Besitz von Horst Pudwill, reihte sich damit in die Nachfolge echter Galopper-Cracks wie Iquitos (2016), Sea The Moon (2014), Novellist (2013) und der Top-Stute Nightflower (2015) ein. Die feierliche Ehrung fand im Rahmen des Saisonauftakt-Renntages in Köln statt. Der neue Galopper-Präsident Michael Vesper übernahm die Prämierung des Siegers.

(sid)