Man kann zur Legalisierung des Cannabiskonsums stehen wie man will. Befürworter: Ausstieg aus der Beschaffungskriminalität. Gegner: nachgewiesene Langzeitschäden (gibt es durch Alkohol und Nikotin auch). Kolling als offenbar vehementem Gegner steht Kritik an der Verordnungshäufigkeit von medizinischem Cannabis durch saarländische Ärzte im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen nicht zu. Der medizinische Gebrauch hat nichts mit Drogenkonsum zu tun, und es liegt möglicherweise ja an besseren ärztlichen, speziell schmerztherapeutischen Versorgungsstrukturen im Saarland.