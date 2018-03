Drei Essener Polizisten wegen Ermittlungspannen beurlaubt

Die Polizei in Essen hat für fünf Polizisten, die an den Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts im Juni vergangenen Jahres beteiligt waren, dienstrechtliche Konsequenzen gezogen, wie das Präsidium am Montag mitteilte.

Drei Polizisten seien suspendiert worden, zwei weitere Beamte seien innerhalb der Behörde versetzt worden.

Der in München inhaftierte Mann könnte ein Serientäter sein. Die bayerischen Ermittler werfen dem Pfleger vor, an den Karnevalstagen in Ottobrunn einen 87 Jahre alten Patienten mit Insulin getötet zu haben.

Bereits knapp ein Dreivierteljahr vor dieser Tat soll sich der Fall in Mülheim an der Ruhr zugetragen haben, der nun zu den dienstrechtlichen Konsequenzen führte.

Damals hatte eine Frau den Hilfspfleger angezeigt wegen des Verdachts, er könne ihrem dementen Vater falsche Medikamente verabreicht haben. Auch bei diesem Mann wurde eine wohl auf die Verabreichung von Insulin zurückzuführende Unterzuckerung festgestellt.

Zu einer weiteren Strafverfolgung oder Festnahme des 36-jährigen Hilfspflegers kam es aber nicht mehr, der Patient verstarb im Juli aufgrund einer natürlichen Todesursache.

Neben dem Mordverdacht prüft die federführende Staatsanwaltschaft München I zehn weitere Fälle, bei denen Patienten kurz nach dem Einsatz des Pflegers starben. Einen konkreten Mordverdacht gibt es hier aber noch nicht. Bei dem in Deutschland und im europäischen Ausland tätigen Polen wurden inzwischen rund 50 Einsatzorte festgestellt.

