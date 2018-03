Drama, Baby - it's Drama an der Spitze

Musa Celik machte deutlich, was im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga-Gruppe 3 am Gründonnerstag geschah. "Jetzt ist es noch mehr Kopf-an-Kopf", pustete der Trainer des SV Genc Osman nach dem 1:0 in Lohberg einmal kräftig durch, während der punktgleiche Zweite Vogelheim 6:0 in Bergeborbeck gewann und somit nur noch ein Tor hinter dem Spitzenreiter liegt. Im Abstiegskampf wurden Hamborn und Meiderich in letzter Minute um wichtige Punkte gebracht.

VfB Lohberg - SV Genc Osman 0:1 (0:0). "So ein Spiel brauche ich nicht nochmal", meinte Celik, dem "Brocken vom Herzen fielen", als Tayfun Cakiroglu in der 67. Minute per Strafstoß das erlösende Siegtor schoss - und selbst an dem Ball war VfB-Keeper Jan Czarnetzki noch dran. "Ab der 55. Minute hatten wir Chancen im Minutentakt, haben den Pfosten, uns gegenseitig oder den Torwart getroffen und hatten immer das latente Gefühl, dass doch mal einer durchrutschen kann", stand das Spiel bis zum Schluss auf der Kippe. Dass der VfB nach einer Tätlichkeit von Orkay Güclü 60 Minuten in Unterzahl spielte, machte es nicht leichter für Genc. "Aber wenn du Meister werden willst, musst du auch solch ekelhafte Punkte mitnehmen", so der SV-Coach.

Blau-Gelb Überruhr - DJK Vierlinden 4:1 (1:0). "Wir sind 70 Minuten trotz Unterzahl das dominante Team. Am Ende steht es 1:4, das tut einfach nur weh", sagte Almir Duric nach einem Spiel, in dem die DJK vom Pech verfolgt war. Nach elf Minuten sah Torwart Marvin Knaup Rot, da er außerhalb des Strafraums eine Torchance mit der Hand verhindert haben soll. "Er war draußen, aber das war niemals Hand", ärgerte sich der Coach. Nach einem Ausrutscher von Louis Feldkamp musste der eingewechselte Lukas Bischoff zum ersten Mal hinter sich greifen. Bei einem Elfmeter schoss Beno Koncic den Ball an die Unterkante der Latte, von der er offenbar hinter die Linie sprang, doch der Schiri gab das Tor nicht. Als Beno Koncic der Ausgleich dann glückte, vergab die DJK mehrfach die Chance zur Führung, die nach einem erneuten individuellen Fehler den Essenern gelang, die Vierlinden in der Schlussphase noch zweimal auskonterten.

TuS Mündelheim - RWS Lohberg 4:0 (2:0). Nach drei Remis in Folge holte die TuS den von Frank Krüll ersehnten Dreier - und das deutlich. "Endlich", schnaufte der Coach durch, "wir sind natürlich sehr zufrieden, aber der Gegner hat nie aufgesteckt", zollte Krüll den dezimierten Lohbergern Respekt. Das schönste Tor schoss Torben Wissen, der bei seinem zweiten Treffer zum 3:0 den zu weit vor dem Kasten stehenden Keeper mit einer 45-Meter-Bogenlampe überraschte. Zudem trafen Björn Koths und Niklas Wojahn. Der Vorsprung zum Relegationsrang beträgt nun schon elf Zähler.

Mülheim 07 - Hamborn 07 II 3:2 (0:0). Hans Herr musste schon einige Klatschen hinnehmen, "aber diese Niederlage tut richtig weh. Ich bin fassungslos", meinte der angeschlagene Trainer. Zweimal brachte Mazlum Itmec die Löwen in Front, zweimal glich Mülheim aus. "Dann zeigt der Schiri eine Minute an, lässt aber drei nachspielen. In der letzten kriegen wir das 2:3. Ein 2:2 war das Mindeste, aber auch das wären schon zwei verschenkte Punkte gewesen." So hat sich der Abstand auf den Relegationsplatz, auf dem nun der SC Frintrop nach dem 2:1 gegen Styrum steht, auf fünf Zähler verkürzt.

Meiderich 06/95 - SpVgg Steele 03/09 3:3 (0:2). Zwei Minuten vor Schluss wurden auch die Meidericher um zwei wichtige Punkte gebracht, womit der Abstand auf den Relegationsrang weiterhin drei Zähler beträgt. "Der späte Zeitpunkt ist natürlich bitter, aber aufgrund der ersten Halbzeit, in der wir zwar Chancen hatten, aber eine desolate Mannschaftsleistung gezeigt haben, ist das Remis okay", blieb Dirk Kahle objektiv. In der Pause wurde der Coach laut. Das wirkte. Sein Team spielte wieder einfache Bälle und drehte das 0:2 durch einen Hattrick von Riccardo Nitto.