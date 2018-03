Draisaitl mit Assist bei Oilers-Sieg in Florida

Dabei steuerte Draisaitl einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 im zweiten Drittel bei.

Für den gebürtigen Kölner war es der 61. Scorerpunkt der Saison. Die Qualifikation für die Play-offs ist für die Oilers, mit 67 Punkten drittletztes Team im Westen, allerdings so gut wie unmöglich.

WM-Teilnahme wird wahrscheinlicher

Sollte der Kölner mit seiner kanadischen Mannschaft die Playoffs verpassen, wird eine WM-Teilnahme des deutschen Ausnahmespielers vom 4. bis 20. Mai in Dänemark immer wahrscheinlicher. Draisaitl hatte immer betont, für die DEB-Auswahl spielen zu wollen, sollte er mit den Oilers aus den Playoffs ausscheiden oder sie verpassen. "Die NHL-Jungs sind gesetzt. Ich bin froh, dass sie bereit sind, für Deutschland zu spielen", bestätigte zudem Bundestrainer Marco Sturm in dieser Woche in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".