Titanenwurz in Dortmund steht kurz vor Blüte

Die Titanenwurz im Botanischen Garten Rombergpark in Dortmund hat gegen 13 Uhr begonnen sich zu öffnen. Die Stadt bezeichnete sie bei Twitter als „Turbo-David". In den Pflanzenschauhäusern gedeihe die Titanenwurz „David“ prächtig. Daher stehe ihre Blüte „unmittelbar“ bevor, teilte die Stadt auf ihrer Website mit. Das gab es in Dortmund noch nie.

„Der eigentliche Entfaltungsprozess sollte gegen 14 Uhr einsetzen“, sagte Patrick Knopf, Direktor des Rombergparks. „Dann erwarten wir auch die ersten Geruchswellen, wenn sich das Hochblatt von dem aufrechten Kolben löst.“ Die vollständige Öffnung werde gegen 16 bis 18.30 Uhr zu sehen sein. „Die Hüllblätter der Blume haben den 1,25 Meter hohen Blütenstand vollständig freigegeben und zeigen rote Färbungen“, sagte Knopf.

Die von der indonesischen Insel Sumatra stammende Titanenwurz blüht normalerweise nur etwa alle sieben bis zehn Jahre. Während ihrer etwa 20 Stunden dauernden Blüte sondert die Pflanze intensiven Geruch ab, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Der Geruch erinnert an verdorbenes Fleisch.

Die ungewöhnliche Pflanze ist inzwischen in zahlreichen Botanischen Gärten in Deutschland zu finden. Laut Stadt Dortmund haben bislang aber nur 18 von ihnen die Blüte präsentieren können. Auch in anderen Gärten weltweit wird die stinkende Blütezeit die Titanenwurz zelebriert: Im September 2017 öffnete sich die zweieinhalb Meter hohe Blume im Botanischen Garten in Bochum. Ende Juni 2018 im Botanischen Garten im New Yorker Stadtteil Bronx Tausende Schlange, um die Pflanze zu sehen und zu riechen.

(mba)