Im Mittelpunkt der mündlichen Verhandlung am Donnerstag stand die Frage einer möglichen Verjährung der von den Klägern geltend gemachten Ansprüche nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik im pakistanischen Karachi.

Bei dem Feuer waren im September 2012 mehr als 250 Menschen gestorben. In dem Verfahren verlangen vier Betroffene des Großbrandes bei einem Kik-Lieferanten in Pakistan Schmerzensgeld von dem deutschen Unternehmen in Höhe von jeweils 30.000 Euro.

Die Kläger argumentieren, dass Kik bei seinem Lieferanten nicht ausreichend auf die Einhaltung von Brandschutzvorgaben hingewirkt habe - obwohl Kik zur Kontrolle der vorgegebenen Standards verpflichtet gewesen sei. Kik weist dies zurück.

Ein Sprecher des Dortmunder Landgerichts teilte am Nachmittag mit, dass ein Verkündungstermin in der Sache auf den 10. Januar 2019, 12 Uhr, festgelegt wurde.

(hsr/epd)