Gericht verhandelt Klage gegen KiK in Dortmund

Das Landgericht Dortmund entscheidet am Donnerstag über eine Zivilklage, die den Textildiscounter KiK für einen Brand in einer pakistanischen Zuliefererfabrik mitverantwortlich macht. „Die Arbeiter erstickten oder verbrannten, weil viele Fenster vergittert, Notausgänge verschlossen und nur eine Tür des Gebäudes offen war“, sagte Anwältin Miriam Saage-Maaß von der Menschenrechtsorganisation ECCHR im Vorfeld des Prozesses am Mittwoch in Dortmund.

Bei dem Feuer im September 2012 waren 258 Arbeiter ums Leben gekommen. Kläger sind ein Überlebender und drei Hinterbliebene. Es ist ein Präzedenzfall: gibt das Gericht der Klage statt, könnte erstmals ein deutsches Unternehmen für ein Unglück bei einem ausländischen Zulieferer haftbar gemacht werden.

Die Hinterbliebenen fordern je 30.000 Euro Schmerzensgeld von KiK, dass nach eigenen Angaben Hauptauftraggeber der Fabrik des Zulieferbetriebs Ali Enterprises war. Die vier Kläger werden vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) unterstützt, das KiK für unzureichenden Brandschutz im Gebäude mitverantwortlich macht.

FOTO: dpa / Rehan Khan

KiK hält die Klage dagegen für verjährt und geht davon aus, dass sie vom Gericht zurückgewiesen wird. KiK hatte nach eigenen Angaben bereits kurz nach dem Brand freiwillig eine Million US-Dollar als Soforthilfe und weitere 5,15 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 gezahlt, um etwa für Arztkosten oder Verdienstausfälle aufzukommen. Neben dem im westfälischen Bönen beheimateten Textil-Discounter hatte die Fabrik auch noch zwei US-Unternehmen beliefert.

Die Kläger gaben sich am Mittwoch kämpferisch und lobten Deutschland dafür, dass eine solche Klage - die erste aus einem Entwicklungsland gegen ein deutsches Unternehmen - hierzulande zugelassen wurde. Der stellvertretende Sekretär der pakistanischen Handelsgewerkschaft NTUF, Nasir Mansoor, verwies darauf, dass sich seit dem Unglück die Arbeitsbedingungen in der pakistanischen Textilindustrie nicht verbessert hätten: „Alle großen Textilmarken produzieren in Pakistan, und in allen Fabriken kann es wieder passieren. Es muss sich etwas ändern.“ Die Arbeiter hätten weder Sozialversicherung noch Pensionsansprüche, aus Angst sei nur ein Prozent gewerkschaftlich organisiert.

„Mein Kind ist nicht zurückgekommen. Ich hoffe auf Gerechtigkeit, sonst verlieren wir unsere Hoffnung“, sagte Saeeda Khatoon, die bei dem Brand ihren damals 18-jährigen Sohn verloren hat. Zwar wurden in Pakistan die Fabrikbesitzer angeklagt und sogar zeitweise inhaftiert. Das Ermittlungsverfahren wurde aber 2016 eingestellt. Ein noch laufendes Verfahren geht dem Verdacht der Brandstiftung nach. ECCHR sieht die Brandursache für die Klärung der Mitverantwortung von KiK für die Toten und Verletzten nicht als relevant an.

Nach Einschätzung von ECCHR-Rechtsanwältin Saage-Maaß muss auch die internationale Politik Einfluss auf bessere Arbeitsbedingungen nehmen: „Wir brauchen verbindliche Regelungen und eine Rechtsgrundlage statt freiwilliger Vereinbarungen.“ Der Brand zeige, wie menschenunwürdig die Arbeitsbedingungen in den globalen Produktions- und Lieferketten für den europäischen Markt seien. Saage-Maaß geht davon aus, dass die Klage unabhängig vom Ausgang allein durch ihre Zulassung schon „Ausstrahlungskraft“ besitzt: „Es zeigt der Textilbranche, dass solche Klagen möglich sind.“

(siev/epd)