Doch Frintrop gab sich noch nicht geschlagen, verkürzte per Freistoß und kam kurz darauf zum 2:2, ehe den Essenern in der Nachspielzeit aus abseitsverdächtiger Position der Siegtreffer gelang. Behrend: "Wir haben in den letzten 20 Minuten den harten Kampf der Frintroper nicht mehr richtig angenommen."

DJK: Bischoff; Topal, Koumbaz, Han, Feldkamp, Okan Yilmaz, Mehmet Yilmaz (66. Jammeh), Nikola Koncic, Pfeifer (61. Candar), Canarslan, Kilic.

(sven)