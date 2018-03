DJK Lintfort sieht im Kellerduell kein Land

Der SV Millingen bleibt in der Fußball-Kreisliga A das Team der Stunde.

DJK Kamp-Lintfort - Borussia Veen 2:6 (1:3). Im Kellerduell behielt Veen die Nerven und distanzierte die DJK weiter. Ein Doppelpack von Patrick Bertsch und ein Tor von Eike Schultz brachten die 3:1-Pausenführung. Malek Aladdulla verkürzte zwischenzeitlich. Kai Möller, Dennis Tegeler und Michael Keisers trafen zum Sieg. Mohammed Tunc erzielte das kurzzeitige 2:4.

VfB Homberg II - ESV Hohenbudberg 5:0 (3:0). Spitzenreiter Homberg II konnte seiner Favoritenrolle gerecht werden und schon zur Pause mit drei Toren führen. Luca Palla (2) und Steffen Murke trafen. In der zweiten Hälfte erhöhten Palla und Thomas Schlieter auf 5:0. Der ESV hatte nur wenig entgegenzusetzen.

SSV Lüttingen - Viktoria Alpen 2:1 (1:0). Lüttingen fand wieder in die Erfolgsspur und rang die Viktoria aus Alpen nieder. Julian Medrow erzielte das 1:0, ehe Alpens Jonas Feuchter zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgleichen konnte. Jannik Schweers stellte mit dem 2:1 dann die Weichen auf Sieg für den SSV.

Rumelner TV - SV Büderich 3:1 (1:1). Büderichs Torjäger Sascha Ströter brachte sein Team in Führung, ehe Marvin Hintze in der 10. Minute ausglich. Die Gastgeber entschieden die Partie auf Augenhöhe in der Schlussphase für sich. Marcel Szymczak und Arne Kaufmann erzielten die restlichen Tore zum Sieg.

SV Sonsbeck II - SV Millingen 3:4 (3:1). Spielertrainer Johannes Bothen sorgte für eine zweimalige Führung der Gastgeber, die Routinier Norbert Quinders zur Pause ausbaute. Tim Böttcher glich in der 21. Minute für Millingen aus und leitete die Aufholjagd im zweiten Durchgang mit einem Treffer ein. Sven Hilgert drehte per Doppelpack die Partie.

VfL Rheinhausen - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen 3:0 (1:0). Der VfL ging durch Dennis Meyer in Führung. Doch es blieb lange spannend, da die Spielvereinigung sich nicht geschlagen gab. Erst in der Schlussphase konnten Marco Koske und Jan Gerlich auf 3:0 erhöhen.

Preußen Vluyn - TuS Xanten 1:1 (1:0). Für Xanten wird es eng. In den restlichen Spielen müssen so viele Siege wie möglich her. Ein Eigentor von Tobias Ries erschwerte in Vluyn die Aufgabe. Viktor Huber glich für die Gäste noch aus. Doch am Ende blieb's beim Remis.

SV Orsoy - TuS Asterlagen 7:2 (4:0). Orsoy bestimmte von Anfang an das Geschehen und zog schon nach 15 Minuten auf 3:0 davon. Oliver Tittel, Björn Kluth und Patrik Rentsch machten die Tore. Stephan Barth erhöhte kurz vor der Halbzeit. Im zweiten Durchgang traf Faruk Aran für die Gäste doppelt. Doch Orsoy ließ sich nicht beirren, konnte durch Barth (2) und Fatih Sanverdi ebenfalls jubeln. Tugay Kadam (TuS) kassierte zudem die Gelb-Rote Karte.

Concordia Ossenberg - TV Asberg 2:3 (1:2). Asberg ging zweimal in Führung, doch die Gäste wussten immer eine Antwort. Die Tore von Robert Domann und Abdelaziz Zenzoul glichen Silas Baumbach und Lucas Bangert auf Seiten der Ossenberger aus. Erst als Marcel Martin Gomez in der Schlussminute traf, lief den Gastgeber die Zeit davon. Chouaib Saghiri (TVA) musste wegen Gelb-Roter Karte nach dem Siegtreffer frühzeitig vom Platz.

(daho)