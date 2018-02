später lesen Olympia 2018 Diese Wettkämpfe sollten Sie am Sonntag nicht verpassen Teilen

Twittern







Mit zwei Goldmedaillen ist Deutschland gut in die Olympischen Spielen in Pyeongchang gestartet. Am zweiten Wettkampftag könnte es weitere Medaillen geben. Die Hoffnungen ruhen auf Thomas Dreßen, Felix Loch und den Biathleten.