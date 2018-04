Die Zebras befinden sich plötzlich im freien Fall

Die Situation verschärfte sich am Ostersonntag noch einmal durch die Siege, die die SpVgg Greuther Fürth und der FC Erzgebirge Aue folgen ließen. Die Liga ist noch enger zusammengerückt. Der MSV steht zwar auf dem neunten Rang, der Vorsprung auf Platz 16 beträgt aber nur noch drei Punkte. "Die Tabelle trügt. Wir müssen höllisch aufpassen", warnt Mittelfeldspieler Moritz Stoppelkamp.

Nach dem Lautern-Debakel stellten sich mit Moritz Stoppelkamp, der dreimal in Folge abstieg, und Lukas Fröde, der in der letzten Saison eine nahezu beispiellose Talfahrt mit den Würzburger Kickers erlebte, zwei Spieler, die sehr genau wissen, wie ernst die Situation der Meidericher ist. Fröde mahnte zur Geschlossenheit. "Wir müssen jetzt als Einheit auftreten und über Mentalität und Charakterstärke kommen."

Was auch immer sich die Zebras in der Länderspielpause vorgenommen hatten, um die Abwehr zu stabilisieren - Schlusslicht Kaiserslautern nahm die Duisburger Defensive am Samstag auseinander. "Leider hat sich der Trend bestätigt. Wir wollten diszipliniert verteidigen. Das ist uns nicht gelungen", gab MSV-Trainer Ilia Gruev nach der Partie zu.

Ein frühes Gegentor (12.) - es war der erste Streich des dreifachen Torschützen Osayamen Osawe - lähmte die Gastgeber nur kurz. Der MSV setzte die Roten Teufel schon sehr bald unter Druck und erspielte sich hochkarätige Chancen. Moritz Stoppelkamp traf innerhalb weniger Sekunden zweimal den Pfosten, Lukas Fröde und Gerrit Nauber scheiterten mit Fernschüssen, Borys Tashchy knallte die Kugel aus kurzer Distanz über das Tor, und Kingsley Onuegbu, der überraschend einen Startelfplatz erhalten hatte und ebenso überraschend angesichts seiner schwachen Leistung 90 Minuten durchspielen durfte, setzte einen Kopfball neben das Tor. "Da hatten wir Glück, dass wir zur Pause nicht zurücklagen", gab FCK-Trainer Michael Frontzeck später zu.

Die Druckphase vor der Pause machte den Meiderichern Mut. "In der Kabine war ich sehr optimistisch, dass wir das Spiel noch drehen können", gab Moritz Stoppelkamp später zu Protokoll. Die Zuversicht wich in der 48. Minute, als Osawe eine Einzelleistung mit dem 0:2 abschloss. Lukas Fröde spielte dem Gegner den Ball in die Füße. Enis Hajri war bei der starken Einzelleistung des Engländers nur Statist, Torwart Mark Flekken sah hier alt aus. "Dieses Tor war wie eine Faust ins Gesicht", verspürte Ilia Gruev in dieser Situation tiefen Schmerz.

Es sollte keine Linderung mehr geben. Das 0:3 durch Osawe (64.) hatte vorentscheidenden Charakter. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Stanislav Iljutcenko (70.) führte keine Wende herbei, wie noch vor einigen Wochen beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim. Benjamin Kessel setzte in der 83. Minute mit einem Kopfball-Treffer in Anschluss an eine Ecke zum 1:4 den Schlusspunkt. Und es hätte noch schlimmer kommen können.